Calcio, il Cus Catania promosso in seconda categoria

CUS Catania Calcio, buona, anzi buonissima, la prima. Primo anno di affiliazione alla Figc, prima partecipazione al campionato di Terza categoria ed è subito promozione. ­Ottiene risultati meravigliosi il progetto che affonda le sue radici nell’Academy calcio avviata al Centro Universitario Sportivo etneo negli anni scorsi a livello giovanile. Un traguardo storico e carico di significato per il CUS Catania Calcio, la prima squadra composta esclusivamente da studenti dell’Università di Catania. Una vera impresa sportiva e accademica che segna un primato nel panorama calcistico italiano. La stagione è cominciata il 2 novembre 2024, con la prima partita del Campionato di Terza categoria.

Un percorso culminato con il secondo posto nella stagione regolare e la qualificazione ai playoff. In semifinale, i cusini hanno sconfitto il Real Eubea con il punteggio di 2-0. L’apoteosi in finale: pareggio 2-2 con la Scordiense, cha vale la promozione in Seconda Categoria, dopo una partita vibrante finita ai supplementari. I cusini hanno sfruttato il regolamento che consente alla squadra con la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, di imporsi nelle partite dei playoff anche con il pareggio.