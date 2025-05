Cisl Medici, eletta nuova segreteria a Catania

Nuova segreteria provinciale alla Cisl Medici di Catania: il consiglio direttivo della federazione ha eletto all’unanimità Carmelo Puglisi, dirigente medico dell’Arnas Garibaldi, nuovo segretario generale. Puglisi subentra a Massimo De Natale, segretario provinciale uscente, chiamato a dirigere la segreteria regionale della Cisl Medici Sicilia. Al fianco del nuovo segretario della Cisl Medici catanese, ci saranno Sabina Cilia, psicologa al PTA San Luigi e segretaria aziendale presso l’Asp di Catania, e Alfonso Gibilaro, otorinolaringoiatra e segretario aziendale all’Azienda Policlinico S. Marco. La squadra è completata da Nicoletta Comitini, anestesista e segretaria aziendale presso l’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, con l’incarico di delegata al Dipartimento per le Pari opportunità. L’elezione è avvenuta nella sede dell’Unione sindacale territoriale Cisl di Catania, alla presenza del segretario generale Maurizio Attanasio, che ha dato il benvenuto al nuovo segretario Puglisi e ringraziato De Natale per la passione con cui ha guidato la Cisl Medici catanese. «Auguriamo buon lavoro a entrambi, nei rispettivi incarichi – ha detto Attanasio – e siamo certi che la Cisl Medici di Catania continuerà a crescere con impegno, competenza e spirito di squadra, nel segno della responsabilità e della condivisione». Nella foto allegata, da sin. Attanasio, Cilia, Puglisi, Gibilaro, De Natale.