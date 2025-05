Il Siracusa vince il girone della poule scudetto: Guidonia sconfitto per 2 - 0

Dopo un primo tempo senza lode e senza infamia, con Iovino costretto a negare il gol, al Guidonia, è venuto fuori il vero Siracusa che ha dominato in lungo e largo la partita. Nel secondo tempo due gol per gli azzurri ed un palo centrato da Convitto. Il Siracusa chiude in proprio favore la prima fase dela pule scudetto, vincendo il girone e guadagnando l'accesso alle semifinali. A sbloccare il risultato è stato Marco Palermp al 55. Il raddoppio lo ha firmato 10 minuti più tardi lo ha firmato Convitto, anche per l'ingenuità del portiere ospite.

Alla fine della gara il Siracusa è stato premiato dalla Lega per avere vinto il campionato di serie D.