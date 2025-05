Acireale, domani la consegna di tre opere pubbliche

Domani, lunedì 19 maggio, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo presenzierà alla consegna dei lavori di tre importanti opere a servizio della comunità.

Alle ore 9.30 sarà presente in via Vincenzo Grasso nella Frazione di Guardia per i lavori per la realizzazione di immobili per Giovani Coppie e Studenti Universitari finanziati dall’IACP.

Alle ore 10.15 sarà ospite dell’ASP in Via Martinez per la consegna dei lavori per la Casa di Comunità e alle ore 11.00 in Via Paolo Vasta alla consegna dei lavori per l'Ospedale di Comunità di Acireale.