Valerio Gentili eletto nuovo segretario di Noi Moderati

Concluso il Congresso romano di Noi Moderati. L'assemblea ha visto la partecipazione dei principali esponenti locali e nazionali della formazione politica e si è conclusa con l'elezione di Valerio Gentili a nuovo segretario di Roma. "Quella che mi consegnate è una responsabilità molto grande - ha dichiarato -. Lavorerò incessantemente per rispettare il patto che ci siamo dati. Dobbiamo strutturarci, organizzarci e allargarci. E soprattutto distinguerci sui contenuti. È tempo che il partito romano dia una mano con proposte, studio e comunità". A presiedere i lavori Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale; l'apertura è stata affidata a Michele Baldi, commissario di Roma, poi gli interventi dei delegati e la proclamazione del segretario. Nel suo intervento conclusivo il coordinatore regionale del Lazio Marco Di Stefano ha sottolineato come questa elezione rappresenti un momento di forte rilancio per il partito nella capitale: "Valerio Gentili è il simbolo di una nuova fase che punta a rafforzare la presenza dei moderati sul territorio, offrendo risposte concrete a chi è stanco della politica gridata". Poi ha proposto l'avvio di un tavolo permanente con le forze alleate del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali, rilanciando l'obiettivo di riconquistare il Campidoglio. Tra i temi prioritari indicati: infrastrutture, riqualificazione urbana, pulizia della città, arredo urbano e soprattutto sanità pubblica. I risultati di un sondaggio condotto tra oltre 7.000 cittadini saranno presentati con un Libro bianco per proporre soluzioni concrete. A chiudere i lavori il presidente del partito, Maurizio Lupi, che ha voluto rimarcare il valore del Congresso e della nuova segreteria romana: "Questa è una casa che deve essere aperta a tutti, dove ognuno è un elemento indispensabile per l'altro. Guardare al futuro significa valorizzare una nuova classe dirigente, più giovane, pronta a raccogliere la sfida della buona politica". Lupi ha ribadito il ruolo centrale dei contenuti per il partito: "Sanità, educazione, lavoro e casa sono diritti fondamentali. Dobbiamo dare risposte vere ai bisogni delle persone, partendo dall'ascolto del territorio e portando queste istanze al centro dell'agenda nazionale".