Acireale, consegnati i lavori per l'ospedale e la Casa di comunità

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità (OdC) e della Casa della Comunità (CdC) di Acireale.

Gli interventi, finanziati nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), saranno ultimati entro il mese di dicembre 2025.

La Casa della Comunità (hub) sarà realizzata nei locali del Distretto Sanitario di Acireale, in Via Martinez 19, per un importo complessivo di 1.821.746,08 euro.

L’Ospedale di Comunità sorgerà invece in via Paolo Vasta 189, con un investimento di 3.188.055,64 euro.

Entrambe le strutture saranno completate entro la fine del 2025.

Presenti alla consegna dei lavori il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo; il direttore del Distretto sanitario, Michelangelo Marino; il responsabile unico del procedimento (RUP), Marco Tosto, insieme alla Direzione dei lavori e al rappresentante dell’impresa aggiudicataria.

Sul territorio provinciale l’Asp di Catania è impegnata nella realizzazione di 10 Ospedali di Comunità e 29 Case della Comunità.

Gli Ospedali di Comunità rappresentano strutture intermedie tra l’assistenza domiciliare e quella ospedaliera, pensate per evitare ricoveri inappropriati, facilitare le dimissioni dai reparti e assistere pazienti con condizioni complesse.

Le Case della Comunità rappresentano il fulcro della sanità di prossimità: presidi aperti 24 ore su 24, sette giorni su sette, in cui i cittadini potranno trovare un’offerta integrata di servizi.

Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri di famiglia e di comunità, insieme ad altri professionisti sanitari, opereranno in sinergia, supportati da adeguata strumentazione diagnostica di base (ecografo, elettrocardiografo, spirometro).

Le strutture sono classificate come hub o spoke, in base alle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio, per garantire una distribuzione capillare dei servizi e un accesso equo, soprattutto nelle aree interne e rurali.