Droga, contanti e proiettili a casa del pusher: arrestato a Catania

Nel quadro della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti quotidianamente dai Carabinieri nel capoluogo etneo, e in particolare nei quartieri più sensibili della città, si inserisce l’operazione condotta nelle ultime ore nel quartiere di Monte Po, dove i militari dell’Arma hanno messo a segno un importante risultato nel corso di un servizio serale finalizzato al controllo del territorio e alla repressione dei reati in materia di droga.

L’intervento è scaturito da mirate indagini avviate nei giorni precedenti e sviluppate anche attraverso servizi di osservazione a distanza condotti in modalità “discreta”, che hanno permesso di raccogliere elementi utili a riscontrare l’attività illecita in atto.

Grazie a tale lavoro investigativo, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno deciso di intervenire l’altra sera in via Di Giovanni, arrestando un 37enne del posto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, gli investigatori hanno predisposto un piano d’azione ben strutturato per evitare eventuali tentativi di allontanamento da parte del sospettato. In particolare, i Carabinieri hanno deciso di intervenire solo nel momento ritenuto più opportuno, per garantire la massima efficacia e la totale sicurezza dell’azione, quindi lo hanno fermato non appena lo hanno visto uscire dalla sua abitazione, neutralizzando, così, ogni possibile via di fuga.