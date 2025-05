Blutec, Mannino (Cgil): "Si pensa non a rilancio ma a interessi logistici"

"La vicenda Blutec si trascina da anni: qualcuno in maniera trionfalistica aveva parlato di risposta positiva a 500 famiglie e rilancio produttivo di un'area industriale strategica, la Regione ha pure messo in campo 30 milioni ma oggi ancora di risultati non ce ne sono". Lo afferma il segretario regionale della Cgil Alfio Mannino a L'Intervista, su Rei Tv. "La difficoltà non mi sembra riguardi il gruppo Pelligra, ma le scelte strategiche prese all'inizio - aggiunge Mannino - Dentro quell'area c'è un grosso investimento per l'interporto di Termini e chi sta entrando in questa nuova compagine societaria ha interessi logistici: non vorremmo che, anziché rilanciare quell'area sul piano produttivo, si pensi solo ad acquisire il territorio per avere il monopolio logistico. Il ministero dovrebbe chiarire subito con le controparti cosa queste intendano fare e quali siano le tempistiche di intervento: la Regione non deve accodarsi acriticamente alle scelte del governo nazionale; ad oggi un'idea di sviluppo non c'è, tutto viene fatto alla giornata".