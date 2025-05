Tenta una estorsione ad ambulante: arrestato a Crotone

Ha tentato di estorcere denaro ad un ambulante presente con il suo banco alla fiera organizzata in occasione delle Feste Mariane a Crotone.

Un uomo, noto alle forze dell'ordine per precedenti per omicidio e ritenuto in passato vicino ad associazioni criminali, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato.

L'operazione si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino intensificati in occasione della celebrazione religiosa.

L'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe tentato di estorcere con atteggiamenti e mezze frasi la somma di 800 euro per garantire una assicurazione per l'occupazione della postazione ottenendo un netto rifiuto e allontanandosi alla vista dei poliziotti approfittando del contesto affollato della fiera. L'autore della richiesta è stato comunque tempestivamente rintracciato e bloccato. Gli approfondimenti investigativi condotti dagli investigatori della Squadra Mobile con la collaborazione di personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi indizi a carico dell'uomo al quale a seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata e sequestrata la somma di 20 mila 600 euro in contanti.