Vandali in azione al parco di piazza Grande a Rosolini

Vandali in un parco pubblico di Rosolini. I 'soliti noti' si sono accaniti con i giochi che l'amministrazione comunale aveva installato in piazza Grande. Ingenti i danni con le giostrine per i bambini divelte, rotto i cestini e sparso sacchi di immondizia in tutta l'area. Preoccupazione e delusione per quanto accaduto del sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: " Si tratta di uno sfregio al decoro urbano - afferma il primo cittadino - una mancanza di rispetto all'intera comunità. Una cattiveria nei confronti dei bambini che trovano nel Parco momenti di svago durante il loro tempo libero. C'è solo da vergognarsi".