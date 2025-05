Palermo. Crias, zone industriali e stracciabollo: le norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 16 maggio sono stati pubblicati gli articoli riguardanti tre norme di fondamentale importanza per migliaia di siciliani. Tre norme alle quali ha lavorato fin dall’inizio l’Onorevole Ignazio Abbate. Nel dettaglio sono contenute nelle leggi 20 e 21 del 12/05/2025 concernenti le disposizioni CRIAS, la compravendita di lotti nelle zone industriali e il cosiddetto “stracciabollo”.

“Le modifiche più importanti alle procedure CRIAS – dichiara l’esponente della DC - consistono nell’elevazione dei massimali del credito di esercizio da 30 mila a 50 mila euro e da 50 mila a 100 mila euro con un rimborso dilazionato da 36 mesi a 60 mesi. Per i lotti delle zone industriali una delle conquiste più significative è la prelazione di 60 giorni concessa a chi ha già un insediamento nelle suddette zone per l’acquisto di nuovi lotti. Mentre la possibilità di mettersi in regola con le tasse automobilistiche non pagate dal 2016 al 2023 senza incorrere in sanzioni è stato prorogato al 30 giugno rispetto all’originaria scadenza del 30 aprile togliendo la soglia minima di 5 mila euro di debito per accedere all’agevolazione".