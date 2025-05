Porticello, recuperato il boma del Bayesian il veliero affondato

E'stato recuperato il boma del Bayesian, il veliero del magnate britannico Mike Lynch che è affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto, provocando la morte di 7 persone.

L'albero è stato tirato su dall'Hebo Lift2.

Il recupero del boma arriva dieci giorni dopo l'ennesima tragedia collegata al super yacht di lusso.

Il 9 maggio, infatti, durante la prima giornata di lavori ha perso la vita il sub di nazionalità olandese, il 39enne Robcornelis Maria Huijben Uiben: sommozzatori si erano calati a 49 metri di profondità per tagliare l'albero della nave quando il cannello utilizzato ha attraversato delle sacche d'idrogeno provocando un'esplosione.

L'onda d'urto avrebbe provocato il distacco di un pezzo di metallo che ha investito il sub e provocato la rottura dei tubi per l'ossigeno e i cavi delle telecamere.

I lavori, dopo alcuni giorni di stop per permettere le indagini, sono ripresi il 15 maggio.