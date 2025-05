Modica, Scenari 2025: si presenta domenica il libro di Maria Rosa Cutrufelli

Prologo alla rassegna letteraria "Scenari 2025", a Modica, domenica prossima, 25 maggio, alle 19,con il secondo appuntamento del 2025 con Aperitivo Letterario. La suggestiva location di Cavatappi, winebar al civico 15 di via Deodato, alle spalle di corso Umberto, ospita Maria Rosa Cutrufelli e il suo libro: Il cuore affamato delle ragazze, Mondadori editore. E lo racconterà con la giornalista Marianna Triberio.

Maria Rosa Cutrufelli racconta di Etta, giovane e affamata di vita e di quando si trasferisce a New York da Philadelphia dov’è cresciuta, per lavorare come infermiera all’ospedale di Ellis Island. Siamo nel 1910. Etta incontra per la prima volta Tessie, una cucitrice che sta dando una mano come interprete sull’isola per conto dell’Unione delle operaie a cui è iscritta. Ed è Tessie a trascinarla agli incontri dell’Unione e a presentarle le sue compagne sindacaliste e suffragiste. L’incendio della fabbrica di camicette Triangle, in cui nel marzo del 1911 muoiono quasi centocinquanta operaie, è un detonatore per la loro rabbia e per quella di tutte le altre lavoratrici.....