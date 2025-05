Polizia Catanzaro dona spesa alimentare ad anziana in difficoltà

Aveva tentato di portare via da un punto vendita di una catena di supermarket alcuni generi alimentari di prima necessità come pasta, pane e latte senza pagare ma, in evidente imbarazzo, si era poi scusata per il gesto spiegando di avere perso il marito da poco tempo e di non riuscire più a fare fronte alle proprie necessità, percependo solo una pensione minima.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Catanzaro intervenuti sul posto a seguito della segnalazione per il tentato furto di alimentari hanno appreso le motivazioni dell'accaduto, e considerato che il personale del market aveva recuperato la merce e non era intenzionato a sporgere denuncia, hanno provveduto a pagare di tasca propria i prodotti sottratti e a consegnarli alla signora.

Nel pomeriggio poi i poliziotti assieme al dirigente Giacomo Cimarrusti, si sono recati a casa dell'anziana vedova provvedendo a consegnarle numerosi pacchi di spesa acquistati e donati dal Questore di Catanzaro.

Commossa la signora ha ringraziato gli agenti per la generosità dimostrata.