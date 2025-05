Il Consiglio dei ministri nomina Pietro Signoriello prefetto di Catania

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deliberato il conferimento delle funzioni di prefetto di Catania al prefetto Pietro Signoriello, che attualmente svolge le funzioni di prefetto di Trieste, anche con funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia".

Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Nato a Santa Maria a Vico (Caserta) il 21 gennaio 1965, coniugato con due figlie, il prefetto Signoriello si laureato in Giurisprudenza all'università di Messina, ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Entrato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno nel 1990, è stato assegnato alla Prefettura di Treviso, dove ha ricoperto diversi incarichi.

Nel 2006 è stato trasferito nella prefettura di Venezia dove ha svolto le funzioni di capo di Gabinetto.

Nel 2008 è stato nominato vice prefetto vicario presso a Grosseto e, successivamente, ha ricoperto lo steso incarico a Treviso, dal 2010-2019. Dal 1 aprile 2019 ha ricoperto l'incarico di prefetto di Vicenza. Dal 9 gennaio 2023 ha assunto l'incarico di prefetto di Trieste e commissario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Nel corso della carriera è stato presidente coordinatore della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona - sezione di Treviso, nonché Componente del Comitato regionale di Controllo di Treviso. Nell'ambito della propria esperienza professionale, ha espletato diversi incarichi commissariali in amministrazioni locali. Ha ricoperto le funzioni di commissario straordinario dell'Azienda Consorzio Trasporti di Treviso.