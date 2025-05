Basket, non si ferma la corsa del Trapani, contro Reggio Emilia vince pure gara 2

Trapani conferma tutto il suo valore e approccio da grande squadra anche in Gara 2 dei quarti di finale playoff del campionato di serie A di Basket, superando nettamente Reggio Emilia per 102-88 e portandosi sul 2-0 nella serie.

Dopo la vittoria in volata in Gara 1, la formazione siciliana alza ulteriormente il livello, reagisce a un avvio difficile e domina la seconda parte della gara, trascinata da un attacco esplosivo e da una difesa finalmente solida.

L'avvio è tutto di marca reggiana, con gli ospiti aggressivi su entrambi i lati del campo.

Faye si impone subito con due stoppate e punti importanti, mentre Barford e Cheatham approfittano delle distrazioni difensive della Shark per costruire il primo vantaggio. Trapani, lenta a carburare, si affida alle fiammate di Horton, Rossato e Faried per restare in scia, ma il primo tempo resta equilibrato e si chiude sul 42-43 per la Unahotels.

Al rientro dagli spogliatoi cambia completamente la musica.

Trapani sale di colpi con un parziale travolgente nel terzo quarto: Robinson apre con una tripla pesante, Notae entra in ritmo con una serie di giocate spettacolari e Alibegovic ritrova continuità offensiva. La difesa si compatta, Eboua fa la voce grossa sotto i tabelloni e Reggio comincia a perdere lucidità. I padroni di casa mettono a segno un parziale di 32-20 nel terzo periodo, che spezza l'equilibrio e lancia la fuga decisiva.

Nell'ultimo quarto la Shark gioca sulle ali dell'entusiasmo e dilaga: Alibegovic continua a colpire, Galloway si accende con una tripla pesante, mentre Rossato ed Eboua firmano le giocate più spettacolari che infiammano il PalaShark. Il +21 del 35' (91-70) è la fotografia di una squadra padrona del campo, in fiducia e ben distribuita in tutti i reparti.

Il punteggio finale di 102-88 certifica il secondo successo consecutivo per Trapani, che ora potrà affrontare Gara 3 in trasferta con la chance di chiudere già la serie e volare in semifinale. Reggio Emilia, invece, è chiamata a una reazione immediata per non vedere svanire anzitempo le proprie ambizioni playoff.