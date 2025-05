Bloccati con modiche quantità di droga, 3 segnalati a Siracusa

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito del servizio di controllo del territorio, hanno eseguito numerosi posti di controllo effettuati soprattutto nella zona alta della città, con la finalità precipua di svolgere attività preventiva e di elevare il livello di sicurezza. Sono state identificate 50 persone e controllati 30 veicoli. Nella zona di via Santi Amato e di via Lazio i poliziotti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa tre soggetti sorpresi in possesso rispettivamente di modiche quantità di hashish, cocaina e crack e per uno di essi che si trovava alla guida di un motociclo è stata ritirata la patente di guida. Nell’ambito di specifici servizi, infine, sono state controllate 23 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.