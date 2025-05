Modica, "DialoCanto": dal Duomo di San Pietro il messaggio di pace di 700 studenti

Settecento voci di ragazze e ragazzi sulla scalinata del Duomo di San Pietro, domani, alle 18, per "DialoCanto" , l'iniziativa promossa dall'assessorato alle Politiche educative del Comune di Modica in occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale e per il dialogo e lo sviluppo. "Abbiamo deciso - afferma l'assessora Concetta Spadaro - come amministrazione e trovando piena collaborazione negli istituti della nostra Città, di coinvolgere 700 voci delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, rendendole protagoniste nel cuore del centro storico. Sarà la scalinata di San Pietro il luogo dove la suggestione del canto lancerà un messaggio di unione e condivisione: 700 voci insieme che sono le future generazioni che frequentano le classi dei quattro istituti comprensivi di Modica con brani d’orchestra e coreografie curati dal Liceo musicale e coreutico ‘Giovanni Verga’. Musica, suoni, voci, cultura uniti in un luogo simbolo della nostra Città. Credo fortemente in questa iniziativa e nel messaggio di pace e unione che essa vorrà trasmettere. Sarà bellissimo vedere tanta gioventù tutta insieme raccontare all’unisono l’emozione che solo la musica e le voci del canto, sanno regalare”.