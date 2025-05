Studenti di Siracusa realizzano logo per mensa Pantheon

Questa mattina, martedì 20 maggio, alle ore 10:30 all’Istituto superiore “Alessandro Rizza” in via Diaz a Siracusa, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei primi tre progetti degli studenti in merito al concorso di idee per il logo della mensa della parrocchia San Tommaso apostolo al Pantheon. Il concorso è stato promosso per creare un progetto grafico in grado di sintetizzare con un logo l’identità della mensa, che quest’anno compie i vent’anni di servizio quotidiano e si ispira ai valori dell’impegno cristiano. Il logo trasmette il valore del volontariato, dell’accoglienza e della carità. Saranno presenti il dirigente scolastico, prof. Pasquale Aloscari, e don Massimo Di Natale, parroco della chiesa di San Tommaso apostolo al Pantheon.