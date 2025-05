Semifinali scudetto di serie D, il Siracusa trova l'Ospitaletto: prima gara al De Simone

Il Dipartimento Interregionale ha sorteggiato gli accoppiamenti delle semifinali valevoli per il Titolo di Campione D'Italia Serie D, tenendo conto delle teste di serie, ovvero la prima e seconda classificata dello stesso Triangolare che non possono incontrarsi anche nel turno successivo.

Livorno-Bra e Siracusa-Ospitaletto saranno le semifinali organizzate in gare di andata e ritorno rispettivamente il 25 maggio e 1 giugno. Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore. Il Dipartimento Interregionale comunicherà nei prossimi giorni se la Finale si giocherà in gara unica (8 giugno) o con la formula dell'andata e ritorno (8-11 giugno).