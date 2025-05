Discoteca troppo affollata a Palermo, il questore sospende l'attività

Sospesa per sette giorni dal questore di Palermo la licenza di una discoteca cittadina nella zona della Fiera del Mediterraneo. Il provvedimento è stato emesso dopo che lo scorso 30 marzo durante una serata con l'esibizione di un'artista di fama internazionale gli agenti hanno trovato nel locale quasi il doppio di clienti rispetto a quello previsto dalla licenza. "L'importante surplus di partecipanti e il conseguente sovraffollamento - spiegano dalla Questura di Palermo - hanno generato un intollerabile pericolo per i clienti, tenuto conto, tra le altre mancanze, dell'assenza degli spazi per contenerli e dell'assenza di adeguate vie d'esodo per deflusso ed evacuazione".