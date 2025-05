Lions Club Modica, donati strumenti sensoriali alla scuola S. Marta per supportare alunni autistici

Il Lions Club Modica ha compiuto un nuovo importante gesto di solidarietà donando alla scuola Santa Marta una poltrona sensoriale e una colonna a stimolo luminoso, strumenti fondamentali per la creazione di un'aula dedicata agli alunni autistici.

I beni donati fanno parte del laboratorio “Tessere di inclusione”, il secondo consegnato dal Lions Club Modica nell’ambito di un progetto volto a promuovere la sensibilizzazione sul tema dell’autismo nelle scuole. “Si tratta di un’iniziativa che abbiamo sviluppato nell’anno sociale 2024-2025 con l’obiettivo di favorire l’inclusione e sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali”, spiega il presidente del Lions Club Modica, Giovanni Liberatore.

L’allestimento del laboratorio proseguirà con la realizzazione di un murales, l’acquisto di ulteriore attrezzatura e l’esposizione di quadri con i poster per la pace, prodotti dagli studenti.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Marta Ciaceri”, Grazia Basile, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, sottolineando come il contributo del Lions Club rappresenti un importante atto di solidarietà sociale e civile, rafforzando la collaborazione tra la scuola e i club service.

A dicembre, il Lions Club Modica ha consegnato un altro laboratorio “Tessere di inclusione” presso la scuola De Amicis a Modica Alta, consolidando il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica.