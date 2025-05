Protestano, a Scicli, i residenti nelle abitazioni dell'Istituto Case popolari di via Vitaliano Brancati, al Villaggio Jungi: la zona è in pieno degrado, con erbacce e rifiuti. Sono undici le famiglie che si sono rivolti al Comune che, tuttavia, rimanda all'Iacp che dovrebbe occuparsi della pulizia. L'Iacp, dal canto suo, sostiene il contrario con il risultato di uno scarica barile che non serve a risolvere il problema.