Funzionari sanitari palestinesi affermano che 60 persone sono state uccise nel corso di attacchi israeliani nella Striscia la notte scorsa per lo più bambini e donne, oltre a decine di feriti, in seguito ai nuovi massacri commessi dall'occupazione...

in diverse zone della Striscia di Gaza" dall'1:00 di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ha detto alla Afp il portavoce dell'organizzazione, Mahmoud Bassal.