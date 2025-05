Referendum, ad Avola e a Modica l'appello di Landini: andare a votare significa libertà

Sono stati chiari i messaggi che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha lanciato nel suo tour a favore del referendum di giugno nel Val di Noto con gli appuntamenti del pomeriggio, ad Avola, e in serata, a Modica. "L'importante è andare a votare - ha affermato con forza Landini - perché il voto è libertà, è un diritto. Questo referendum non è un referendum che vota per questo o per quel partito, è un referendum che cancella delle leggi sbagliate, fatte negli ultimi 25 anni e ha un effetto immediato. Se raggiungiamo il quorum, cancellando queste leggi, il 10 giugno ci saranno milioni di persone che avranno diritti e tutele che oggi non hanno".

Landini ha illustrato i cinque referendum ribadendo la necessità di andare a votare in modo da raggiungere il quorum per la validità della consultazione (50% + 1 degli aventi diritto) criticando le forze del governo che invitano a non andare a votare, un invito che contrasta con le regole della democrazia. Landini ha, quindi, parlato della congiura del silenzio: molti organi di informazione stanno tentando di mettere il silenziatore ai temi del referendum. L'Agcom qualche giorno fa ha detto che l'1% dei telegiornali e delle tv ha parlato del referendum. E' necessario che la Rai e gli organi di informazioni dicano che c'è il referendum. E' un dovere di tutti mettere nelle condizioni i cittadini di sapere".

All'appuntamento di piazza Matteotti, a Modica (nella foto), erano presenti esponenti regionali e provinciali della Cgil.