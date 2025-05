Ragusa, uomo aggredito e pestato nella zona dei Salesiani: è grave

I carabinieri di Ragusa continuano le indagini per fare luce sulla brutale aggressione e sul pestaggio ai danni di un uomo che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania in Rianimazione. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì, in pieno centro, nella zona dei Salesiani. La vittima, stando alle prime indicazioni delle indagini, mentre era in macchina, sarebbe stata avvicinata da un'altra vettura dalla quale sarebbero scese almeno tre persone. A questo punto sarebbe iniziato un pestaggio violentissimo. Gli aggressori sarebbero, quindi, fuggiti facendo perdere le loro tracce.