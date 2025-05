Truffa del carabiniere ad anziana di Petralia: denunciato un catanese

I Carabinieri della Stazione di Petralia Sottana (Palermo) hanno denunciato in stato di libertà un 26enne catanese, già noto alle forze di polizia, accusato di truffa aggravata ai danni di un'anziana petralese. La donna, a fine aprile, si era rivolta ai militari formalizzando una querela per truffa riferendo di essere stata contattata telefonicamente da un uomo qualificatosi come un maresciallo che, con la scusa di un grave incidente stradale causato dal figlio, le aveva chiesto la consegna di una somma di denaro a titolo cauzionale utile al rilascio del familiare che, in quel momento, si trovava ristretto in caserma. L'indagato carpita la fiducia dell'anziana signora, si era recato presso l'abitazione della vittima, riuscendo a farsi consegnare sia la somma di 250,00 euro che alcuni monili in oro per un valore stimato di circa 1.000 euro. L'attività investigativa da parte dei militari e l'analisi di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella cittadina madonita, hanno consentito l'identificazione del giovane catanese quale autore della truffa. L'operazione testimonia la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati predatori, in particolare di quelli che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.