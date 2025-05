Conferenza Sanità favorevole a decadenza del manager dell'Asp di Trapani

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, riunita ieri dall'assessore alla Sanità Daniela Faraoni che presiede l'organismo, ha espresso parere favorevole alla decadenza dalla carica di direttore generale di Ferdinando Croce, già sospeso dalla guida dell'Asp di Trapani dopo lo scandalo degli esami istologici consegnati in ritardo ai pazienti.

La decisione è stata presa all'unanimità dai componenti della Conferenza dopo avere ascoltato Croce, la cui audizione è stata registrata.

I componenti della Conferenza, nel rappresentare dettagliatamente le proprie considerazioni sulla questione, concordano sulla gravità dei fatti contestati e sulle oggettive responsabilità gestionali in capo al direttore generale", si legge nel verbale, visionato dall'ANSA, che porta le firme della presidente Daniela Faraoni e dei componenti Nunzia Albano, Roberto Gambino (in rappresentanza dell'Anci), Pieremilio Vasta (Urps) e l'avvocato Walter Tesauro.