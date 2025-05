Arti Marziali, la Figheter di Floridia porta a casa 3 campioni d'Europa

Si sono conclusi ia Catania gli European Champonship Ico: due giorni di sport, arti marziali e sport da combattimento, coinvolgendo più di ottocento atleti provenienti da tutta Italia e Europa.

Del Team Russo appartenenti all'Asd 100% Fighter di Floridia, capitanati dal direttore tecnico Antonietta Cirmi e dal master Rosario Russo Rosario hanno raggiunto podi alti:

Diventano Campioni Europei ICO: Giovanni Valenti nel k1-contatto pieno. Salvatore Bordonaro e Francesco Gervasi nella kick tecnica;

Vice campioni Europei: Giovanni Valenti conquista l'argento in una categoria più alta di kg nel k1 e Giuseppe Boccaccio; a conquistare il bronzo: Paolo Padula e Daniele Verga.

Il maestro Rosario Russo e il direttore tecnico Antonietta Cirmi allenano i propri fighter per far raggiungere il livello professionistico dato che anche loro praticano questo sport da più di 25 anni, aggiungono inoltre: che ci saranno tanti altri appuntamenti importanti per i più meritevoli della nostra Accademia