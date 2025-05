Sosta di un'ora a pagamento in corso Italia ad Acireale

L’assessore alla Polizia Localedel Comune di Acireale, Giuseppe Vasta, comunica che con apposita ordinanza a sigla del dirigente Alfio Licciardello è stata limitata a un’ora la sosta dei veicoli all’interno degli stalli delimitati da strisce di colore blu nelle aree a pagamento di Corso Italia (nel tratto compreso tra Corso Sicilia e Piazza Indirizzo).

"Il provvedimento dà riscontro alla nota con la quale diversi esercenti commerciali di Corso Italia hanno paventato l’esigenza di un maggiore turn over delle autovetture in sosta, considerato che la zona è ricca di attività commerciali e che pertanto una sosta prolungata non garantisce il ricambio dei veicoli in un’area ad alta densità di traffico".