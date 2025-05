La strage di Capaci, venerdì corteo antimafia a Palermo: "Non chiedeteci silenzio"

E'in programma il 23 maggio con partenza, alle 15, da piazza Verdi, a Palermo, il corteo antimafia dal titolo "Non chiedeteci silenzio", organizzato da sindacati e associazioni studentesche, nel giorno in cui ricorre il 33esimo anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il corteo avrà inizio con una performance davanti al Teatro Massimo poi percorrerà via Libertà e raggiungerà l'albero Falcone in via Notarbartolo.

"Vogliamo creare un'alternativa alla passerella politica che ogni anno vediamo sotto l'albero Falcone - spiega Olga Giunta, responsabile coordinamento giovani della Cgil di Palermo - vogliamo ribadire un concetto importante: la lotta alla mafia è intersezionale, perché la mafia si è sviluppata attraverso diversi ambiti sociali.

L'antimafia deve ribadire la libertà dei lavoratori, degli studenti, dei cittadini, nel garantire gli stessi diritti a tutti, perché è nella precarietà che si sviluppa il sistema mafioso che opprime cittadini e lavoratori, a questo vogliamo opporre il sistema Stato".

"E' un corteo ideato da una piattaforma studentesca e giovanile - spiega Marta Capaccioni, del collettivo Our Voice - lo abbiamo aperto a tutte le realtà, associazioni e sindacati di Palermo. Abbiamo avuto oltre quaranta adesioni. Non è un 'contro corteo' ma è il corteo della città, hanno aderito tante realtà, anche di familiari di vittime di mafia e del terrorismo.

Speriamo che vengano quante più persone possibili".

Tra le realtà che hanno aderito al corteo figurano Libera, il coordinamento di associazioni vittime di stragi e terrorismo, le Acli, l'Anpi, la Cgil, Wikimafia, Giovani Democratici ed il centro Pio La Torre. "Vogliamo pretendere la piena verità sulla strage di Capaci ma portiamo in corteo anche altri temi - conclude Capaccioni - sono quelli che non si trovano nelle commemorazioni ufficiali e che attualizzano la memoria di Giovanni Falcone. Tra questi il tema della riforme di oggi, che rischiano di smantellare la legislazione antimafia".