Due morti per una gara clandestina di auto a Corleone: giovane a giudizio

Il gip di Termini Imerese Alessandra Marino ha rinviato a giudizio Biagio Di Blanda, 22 anni, accusato di omicidio stradale plurimo per la morte avvenuta tre anni fa nelle strade di Corleone di Giulia Sorrentino di 18 anni e Rosario Leto di 16 anni.

Nello stesso procedimento sono coinvolti Antonino Pio Plaia, di 21 anni, che ha patteggiato la pena a 2 anni e un ragazzo che sarà giudicato dal tribunale per i minorenni.

Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Danilo Angelini anche attraverso intercettazioni avrebbe accertato che a Corleone la notte del 15 maggio del 2022 era in corso una gara clandestina.

Tre giovani a bordo di tre Fiat Punto avevano partecipato alla corsa lungo le strade della statale. Alla guida di una delle vetture c'era anche lo stesso Leto morto dopo essere uscito da una curva affrontata, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, a una velocità tra 130 e 144 chilometri orari. Dopo aver perso il controllo dell'auto la vettura finì fuori strada causando la morte dei due ragazzi.

Le famiglie delle due vittime si sono costituite parte civile.

La famiglia di Rosario Leto assistita dall'avvocato Antonio Di Lorenzo, la famiglia di Giulia Sorrentino assistita dall'avvocato Ornella Maria Cialona e da Studio3A-Valore Spa. Il processo inizierà il prossimo 14 ottobre.