Acate, una piazza intitolata al generale Dalla Chiesa

Una piazza alla memoria del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Sarà inaugurata venerdì 23 maggio, alle ore 10,30, ad Acate, nella piazzetta delle case popolari, già zona ex 167. “Abbiamo voluto fortemente intitolare il luogo al generale - spiega il sindaco Gianfranco Fidone – in quanto simbolo di coraggio e impegno nella lotta alla mafia. In occasione della Giornata della Legalità, verranno anche svelati i murales realizzati in collaborazione con la Consulta Giovanile. Si tratta di un’opera collettiva che unisce arte, memoria e impegno civile, per ricordare chi ha sacrificato la vita per la giustizia e per ispirare le nuove generazioni a scegliere sempre la via della legalità”.

Alle ore 17, 30, invece, alla biblioteca civica Enzo Maganuco, il pedagogista e formatore Giuseppe Raffa, coordinatore dell'ambulatorio Antibullismi dell'ASP di Ragusa, su iniziativa degli assessorati alla Cultura e Pari Opportunità, presenterà il libro “Quella carezza della sera”.