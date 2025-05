Modica, al via il progetto "Voglio dire": espressione, ambiente e cittadinanza

Dare voce ai giovani, alle loro passioni, idee e desideri di partecipazione: è questo l’obiettivo del progetto “Voglio Dire”, promosso da ATOS ETS – Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile – in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modica, grazie al sostegno della Regione Siciliana e del Dipartimento Politiche Giovanili.

Tre le direttrici tematiche del progetto, pensate per coinvolgere ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni in percorsi gratuiti di crescita, creatività e cittadinanza attiva: Teen Spirit, Dire Verde e Dire a Tutti. «Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro desiderio di esprimersi» dichiara la Sindaca di Modica, Maria Monisteri. «Voglio Dire rappresenta una risposta concreta alle loro esigenze di protagonismo culturale e sociale». Il progetto si apre con Teen Spirit, uno spazio dedicato alla musica, dove i partecipanti potranno esplorare il mondo del songwriting, della produzione e della registrazione, esprimendo se stessi attraverso le note. Contemporaneamente, Dire Verde porterà i giovani alla scoperta del territorio con camminate, attività ambientali e laboratori fotografici che promuovono il rispetto e la cura della natura. «Non è solo un progetto, ma un vero laboratorio di idee e azioni» spiega Samuele Cannizzaro, Assessore alle Politiche Giovanili. «Investiamo nei giovani, nei loro talenti e nella loro capacità di costruire comunità. Voglio Dire è un’occasione per sperimentare forme nuove di protagonismo e cittadinanza».

A chiudere il ventaglio delle attività è Dire a Tutti, uno spazio di confronto e partecipazione attraverso podcast, incontri pubblici e laboratori di cittadinanza attiva. Un’occasione per raccontarsi, ascoltare e contribuire a un dialogo aperto e inclusivo.

«Con Voglio Dire vogliamo offrire ai giovani un luogo dove sentirsi accolti e liberi di esprimersi» afferma Marco Santoro, coordinatore del progetto. «Un luogo in cui la musica, la natura e la parola diventano strumenti di relazione, consapevolezza e cambiamento».

NELLA FOTO, il gruppo "Voglio dire"