ASP Siracusa, teatro dei pupi nel reparto pediatria all'Umberto I

E' andato in scena oggi, nel reparto di Pediatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa, il primo dei tre appuntamenti degli spettacoli ideati dalla Compagnia dei Pupari del Teatro Alfeo Vaccaro-Mauceri di Siracusa, storica presenza nell'area culturale e turistica del centro storico di Ortigia, dedicati ai piccoli ospiti e ai loro familiari che sarà ripetuto il 4 e il 18 giugno.

Lo spettacolo "Sos Pupi", 30 minuti di esibizione efficaci per dare ai bambini un segnale di allegria e di vicinanza, è stato accolto con entusiasmo dai piccoli e dai loro genitori, incuriositi dall'interagire delle marionette, dei pupi, dei draghi, sapientemente orchestrati dalla talentuosa attrice Donatella Liotta, in arte dottoressa Clara che, da medico un po' sbadato, ha tentato di curare i suoi pupi-pazienti tra i sorrisi e l'interazione dei piccoli ospiti con al fianco nella manovra dei pupi Massimo Tuccitto, autore del testo e Paolo La Mesa, sotto la supervisione del maestro puparo Alfredo Mauceri, anima del Teatro Alfeo e del direttore artistico Antonio Maletta. "Faccio vedere ai bambini come curo i pupi - spiega la dottoressa Clara - queste piccole figure create dalle mani dell'uomo e mimate dall'uomo, sperando sempre di suscitare con loro e con tutta la nostra meravigliosa compagnia, il sorriso dei bambini".

All'evento ha partecipato il personale medico e infermieristico, presenti la direttrice del reparto Maria Assunta Vitale e il dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche Maurizio Rendo.

Il direttore generale dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone esprime ringraziamenti alla Compagnia per questo grande gesto di sensibilità anche nei confronti dei bambini ricoverati, "esempio di grande collaborazione nel processo di umanizzazione dei servizi e di attenzione e sensibilità verso i pazienti, portando un po' di allegria e spensieratezza tra i più piccoli, nei momenti difficili e di sofferenza determinati dalla malattia che li tiene lontani da casa, dagli affetti e dalle proprie abitudini". "E' una iniziativa veramente lodevole - dichiara la direttrice del reparto Maria Assunta Vitale - questo reparto, per la presenza di piccoli ospiti, ha continue manifestazioni di affetto e di vicinanza da parte di tutti. E' la prima volta che il Teatro dei Pupi entra nel reparto ed è un successo di sorrisi e allegria tra i bambini con le mamme che hanno apprezzato molto e applaudito l'iniziativa. Siamo felici che lo spettacolo, così come ci è stato assicurato, sarà replicato in altre due giornate di giugno".

"Abbiamo creduto fortemente in questo progetto - commenta il direttore artistico Antonio Maletta -, uno spettacolo molto semplice ma di forte impatto emotivo per i bambini che sono qui ricoverati e che non stanno bene. Regalare loro la possibilità di interagire con i nostri personaggi e con la dottoressa Clara che fa da collante con gli altri attori della compagna, coinvolgendo sapientemente il pubblico, è quanto di più bello si possa fare per loro". "Il Teatro dei Pupi rappresenta da anni un punto di riferimento culturale e turistico di Ortigia - spiega il maestro Alfredo Mauceri - che oltre a preservare la tradizione secolare dei pupi siciliani, ha intrapreso un percorso di rivalutazione di quest'arte. Con l'iniziativa "I pupi in corsia" abbiamo voluto dimostrare come la tradizione di questo patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO possa mettersi anche al servizio del sociale portando un po' di serenità nei reparti degli ospedali".