Vittoria, non si ferma all'alt: 36enne inseguito e arrestato

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni al termine di un movimentato inseguimento in auto per le vie cittadine. Gli agenti hanno intercettato un’autovettura Lancia Y, segnalata come autovettura sospetta. Nonostante le intimazioni degli agenti ad arrestare la marcia, il soggetto è fuggito, tentando di sottrarsi al controllo.

È così iniziato un inseguimento ad alta velocità per le vie cittadine, durante il quale il conducente ha compiuto manovre estremamente pericolose, al punto tale da urtare l’auto della Polizia, danneggiandola. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, terminando la marcia contro un muro, per poi tentare la fuga a piedi, nonostante ciò è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

Nel corso del controllo dell’autovettura, sono stati rinvenuti e sequestrati 7,5 grammi di hashish, nascosti all’interno del veicolo.

Il 36enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per danneggiamento aggravato di beni dello Stato, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa