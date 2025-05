Ragusa, la consigliera Rossana Caruso: a San Giacomo troppe criticità

La consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha effettuato un sopralluogo nella contrada San Giacomo per constatare direttamente alcune criticità presenti sul territorio. “In vista dell’incontro previsto per domani mattina con gli uffici competenti – dichiara la consigliera Caruso – ho voluto verificare personalmente lo stato dell’illuminazione pubblica nella zona. Ho riscontrato la presenza di pali obsoleti e impianti da sostituire, che potranno essere oggetto di intervento grazie al finanziamento di 150mila euro previsto da un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate all’ultima Finanziaria regionale. Gli interventi interesseranno tratti specifici della Sp 59 in prossimità della chiesa, il collegamento tra ex Sp 53 e Sp 59 oltre alla via Tellesimo, dove si trova la scuola”.

Durante la visita, la consigliera ha anche verificato lo stato dei lavori su via della Torre, attualmente oggetto di interventi. “La ditta ha riferito che i lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno – precisa Caruso – ma restano gravi criticità sulla viabilità alternativa, che ho potuto percorrere personalmente e che si presenta in condizioni disastrose. Infine, la consigliera ha rilevato una situazione di forte degrado presso la villetta e la bambinopoli della zona. “Panchine rotte, rifiuti, tavoli danneggiati, erbacce alte: uno spazio pubblico completamente trascurato, che avrebbe invece bisogno di essere restituito alla comunità. Mi impegnerò a chiedere il supporto dell’onorevole Abbate affinché, nella prossima variazione del bilancio regionale, si possa valutare un emendamento che consenta la riqualificazione di quest’area”.