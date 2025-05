Modica, l’avvocato Corrado Garofalo referente di ATCOM per la Sicilia

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo di ATCOM (Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore) è nata ATCOM Sicilia, una “costola” dell’Associazione nazionale. Il Consiglio direttivo ha conferito la carica di referente per la Sicilia all’attuale vicepresidente dell’ATCOM nazionale, il modicano avvocato Corrado Garofalo, che ha accettato l’incarico. Garofalo ha annunciato una serie di iniziative che potranno nascere nell’isola con l’appoggio e la vicinanza dell’Atcom nazionale e dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola di Bologna.

Atcom Sicilia intende promuovere la missione della diffusione della conoscenza del Dono e del sostegno per i trapiantati e trapiantandi di cuore per offrire, a loro e alle loro famiglie, ogni opportuna vicinanza umana, oltre alla partecipazione esperenziale di chi ha già percorso lo stesso cammino.

ATCOM è nata circa vent’anni fa ed ha sviluppato quella umana solidarietà ed aiuto concreto verso i trapiantati e trapiantandi di cuore (e non) che hanno dovuto affrontare un difficile e delicato percorso legato alla malattia presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna. L’Atcom ha condiviso e sviluppato con il Sant’Orsola importanti progetti tra i quali spicca “Tetto Amico”, unica struttura dí ospitalità in Italia realizzata all’interno di un ospedale: è destinata all’accoglienza di pazienti trapiantati, in lista d’attesa, in screening e in generale per tutti coloro che sono affetti da patologie particolarmente gravi che richiedono frequenti monitoraggi, con una particolare attenzione alle situazioni di svantaggio sociale ed economico.