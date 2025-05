Il caso acqua, Pippo Gennuso: stop a chi mi diffama

"Se un’azione risarcitoria è stata giá avanzata, col perdurare dell’accanimento mediatico e la spudorata diffamazione, saró costretto ad adire vie legali ancora una volta contro il Corriere Elorino". Ad affermare che il bicchiere è ormai colmo è l’on. Pippo Gennuso dopo la pubblicazione di un articolo sull’acqua a Granelli. "Il giornalista è maestro nelle fake news. Continua a scrivere di acqua salata e di pozzo contaminato. Porti un solo utente che dica tutto questo. Se vuole posso dargli l’elenco delle perone che usufruivano del servizio". Sul pozzo Gennuso dice che al Corriere non sanno leggere neppure le carte. "Abbiamo fatto analizzare l'acqua dai nostri esperti. Non è potabile perchè serviva un trattamento, ma non nociva al consumo domestico."