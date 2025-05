Modica, la carica dei 700: un messaggio di pace dal Duomo di San Pietro

Hanno invaso allegramente il centro storico di Modica "sfrattando" dal C orso Umberto auto e, soprattutto, l'odioso ronzio delle motorette smarmittate. Centinaia di ragazze e ragazzi degli Istituti scolastici della città hanno pacificamente occupato la scalinata del Duomo di San Pietro, questo pomeriggio, in occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale e per il dialogo e lo sviluppo. Dal Duomo è partito , con la suggestione del canto, un messaggio di unione e condivisione. "Settecento voci insieme - afferma l'assessora alle Politiche educative, Concetta Spadaro - che sono le future generazioni che frequentano le classi dei quattro istituti comprensivi di Modica con brani d’orchestra e coreografie curati dal Liceo musicale e coreutico ‘Giovanni Verga’. Musica, suoni, voci, cultura uniti in un luogo simbolo della nostra Città. Credo fortemente in questa iniziativa e nel messaggio di pace e unione che essa ha voluto trasmettere. E' stato bellissimo vedere tanta gioventù tutta insieme raccontare all’unisono l’emozione che solo la musica e le voci del canto, sanno regalare”. A seguire l'evento, mamme, papà e nonni : tutti coinvolti in una iniziativa che merita di essere riproposta e per la quale vanno encomiati tutte le insegnanti che hanno preparato ragazze e ragazzi.