Palermo, alla libreria TanteStorie si presenta il libro di Luigi de Magistris "Poteri occulti"

Giovedì 22, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, si presenta il libro di Luigi de Magistris "Poteri occulti". Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con l'autore e con Roberto Greco.

Non solo la P2, non solo la criminalità organizzata degli anni ’90: i poteri occulti che hanno messo in serio pericolo la nostra democrazia sono stati sempre molteplici. Come se non bastasse, oggi più che mai agiscono indisturbati. Oltre ai massoni e ai mafiosi, infatti, agiscono nell’ombra (ma anche alla luce del sole) politici, imprenditori, servizi segreti, forze dell’ordine e, talvolta, settori deviati della magistratura. Un conseguente “golpe perenne” ai danni della democrazia è così assicurato...