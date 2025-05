Clochard ucciso a coltellate a Palermo: al vaglio immagini videosorveglianza

Un uomo di 48 anni, di nazionalità romena che viveva per strada con i suoi cani, è stato ucciso a coltellate a Palermo.

La vittima viveva in un terreno abbandonato dove c'è una costruzione occupata da diversi senzatetto, non distante dall'ex macello comunale e da un deposito della Rap, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti. Gli agenti di polizia hanno contattato il canile municipale per portare via gli animali.

Con lui pare ci fosse una donna, portata in ospedale dai sanitari del 118, perché sotto choc. Nella zona ci sono numerose telecamere. Sono in corso le indagini per cercare di risalire all'assassino.