Pallamano, lo Scicli Social Club affronta il derby in formazione di ripiego

L’ultima giornata del campionato di serie B, in programma in questo fine settimana, ha subito uno sgranamento a seguito del Trofeo delle Province “Sport Wear” che avrà luogo, nei giorni 24 e 25, ad Agrigento, con la partecipazione di circa 200 tra atleti, atlete e tecnici. Alcune gare sono state già disputate, altre posticipate, mentre, quella relativa alla stracittadina tra Scicli Sport Club e Scicli Social Club si gioca domani sera con fischio d’inizio alle 20,30. Si gioca per onore di firma. E’ una partita che non ha nulla da chiedere alla classifica, ma come è ben noto ogni partita nasconde una storia a sé, pur trattandosi di un derby. I gialloverdi, che stazionano a metà classifica, scenderanno in campo in formazione largamente rimaneggiata, per cui faranno ricorso all’impiego di alcuni under. Il manipolo di giovani biancazzurri, guidati dal navigato Saro Cappello, peraltro, giocando in casa, cercherà una prestazione super, per cancellare lo zero in tema di vittorie; nelle ultime gare hanno mostrato una notevole crescita nel gioco corale. Il coach Luca Ammatuna al termine dell’ultimo allenamento ha diramato il seguente elenco dei convocati: Franco Iacono, Nicolò Manenti, Simone Drago, Bassen Nakoue, Manuel Carbone, Gaetano Ciavorella, Corrado Costa, Gioele Occhipinti, Jimmi Marino, Antonino Martino, Luigi Martino, Emanuele Mormina, Francesco Cieci e Davide Sammito. La direzione arbitrale della gara è stata affidata a Fabio Bocchieri e Valentina Giallongo.