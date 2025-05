Inaugurazione volo New York - Palermo della United Airlines, nuovo collegamento diretto tra Stati Uniti e Sicilia

È atterrato intorno alle 6.35 del mattino, con circa 40 minuti di anticipo sull'orario previsto, il volo inaugurale New York/Newark-Palermo operato dalla compagnia statunitense United Airlines. Una nuova rotta che segna un collegamento diretto tra Stati Uniti e Sicilia, che vedrà in questo modo incrementare il numero di visitatori nei rispettivi paesi. La distanza di oltre 7.000 chilometri attraverso l'oceano Atlantico, è stata superata con un Boeing 767 con ai comandi due piloti e un primo ufficiale, tutti di origini siciliane, che rappresentano nel migliore dei modi il legame culturale che c'è tra l'isola e New York. "Da oggi, pur trattandosi inizialmente di un collegamento stagionale, ci auguriamo che il volo tra Palermo e New York operato da United Airlines possa presto diventare stabile e frequente nel corso della settimana - ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Questo nuovo collegamento rappresenta non solo un segnale della crescita del traffico passeggeri, ma anche una visione strategica della nostra città: da un lato un'apertura verso Occidente, con un ponte diretto agli Stati Uniti, e dall'altro un hub verso Oriente, grazie alla presenza di Turkish Airlines che ci connette con Istanbul e l'area euroasiatica". "Negli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2025 - ha sottolineato Salvatore Burrafato, presidente Gesap - abbiamo assistito a un risultato straordinario: il numero di passeggeri è raddoppiato, passando da 4,5 milioni a 9 milioni. Un traguardo che meritava di essere celebrato con un evento di rilievo. L'avvio del volo diretto di United Airlines rappresenta non solo un'opportunità concreta, ma anche la conferma del ruolo strategico che Palermo sta assumendo, sia nei collegamenti verso l'Oriente sia sotto il profilo commerciale. È una notizia importante che rafforza la centralità dell'aeroporto Falcone-Borsellino nel contesto del Mediterraneo".

Soddisfazione anche da parte della stessa compagnia aerea, che momentaneamente prevede dei voli per la primavera e l'estate:

"Sono contento ed emozionato perché è l prima volta per questo collegamento - ha affermato Thorsten Lettnin, director sales Continental Europe, India Israel, Africa e Middle East di United Airlines -. E' un investimento per incrementare il turismo, l'aereo è arrivato pieno. Voli per tutto l'anno? Per adesso pensiamo ad oggi, speriamo di sì". Presente la Console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds: "Siamo orgogliosi di essere qui per questo nuovo volo. E' un momento importante, non è solo un volo ma una porta tra Stati Uniti e Italia, due paesi che hanno un rapporto forte. Speriamo nel futuro vedere ancora più scambi culturali ed economici tra Stati Uniti e Italia".