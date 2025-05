Sicilia, minacce di morte al Presidente della Regione Renato Schifani

Il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, avrebbe ricevuto, secondo quanto si apprende, una lettera minatoria contenente minacce di morte. Da Palazzo d'Orleans "no comment" sulla vicenda. "Piena solidarietà e vicinanza al Presidente della Regione Siciliana per le vili e ignobili minacce ricevute.

La lotta al crack e alla mafia, insieme alla realizzazione dei termovalorizzatori, restano pilastri dell'azione di questo Governo, che ha preso un impegno chiaro con gli elettori e procede con determinazione e senza esitazioni verso i propri obiettivi.

Ringrazio il Presidente Schifani per l'impegno, la tenacia, la fermezza e la perseveranza dimostrati. Auspichiamo che si possa presto fare piena luce su quanto accaduto". Così il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile nazionale per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi.

"A nome personale e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, desidero esprimere la mia più ferma condanna per le gravissime minacce rivolte al Presidente della Regione Renato Schifani ed alla sua famiglia. Auspichiamo che i vili autori di questo gesto siano identificati e ne rispondano in ogni sede opportuna. Siamo certi che niente potrà influenzare le scelte del presidente Schifani, ma resta il fatto che nessun dissenso politico e nessuna divergenza di posizioni rispetto a scelte amministrative può giustificare atti di questa gravità, attacchi così violenti, che violano anche gli affetti personali." Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'assemblea regionale siciliana.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Presidente Renato Schifani. Le minacce ricevute sono gravi e inaccettabili. Nessuno dovrebbe subire intimidazioni per le proprie scelte politiche, né tantomeno vedere coinvolta la propria famiglia.” Così Sud chiama Nord commenta le notizie diffuse in queste ore, che riferiscono di lettere minatorie e telefonate anonime rivolte al Governatore della Sicilia. "La Democrazia Cristiana esprime solidarietà al presidente della Regione, Renato Schifani, vittima di minacce di morte. Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione e continuiamo a sostenere fermamente l'azione di governo". Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC. "Da ex presidente della Regione comprendo bene le delicate questioni legate alla realizzazione dei termovalorizzatori e conosco l'importanza di affrontare temi complessi con fermezza e determinazione. Schifani non si farà intimorire e continuerà a lavorare, con il nostro pieno appoggio, per la realizzazione degli inceneritori, uno dei programmi ai quali tiene la DC e il governo regionale", conclude Cuffaro.