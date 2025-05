Giornata mondiale del diritto al gioco: le iniziative dell'Unicef nel Ragusano

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa celebra in diverse città iblee, Scicli, Pozzallo, Modica, Frigintini, Scoglitti, la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, secondo le linee di UNICEF Italia e con la speciale iniziativa “Cento luoghi per giocare”, promossa coordinata dal Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF, con la collaborazione dei Comitati Provinciali dell’Isola e la partnership con Eris Formazione.

All’invito trasmesso dalla Presidente Provinciale Elisa Mandarà hanno risposto con una entusiastica adesione diverse scuole iblee: l’Istituto Comprensivo Rogasi di Pozzallo, che terrà la manifestazione presso la Villa Comunale e i Giardini Comunali nei pressi della Scuola, l’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli, che occuperà via Francesco Mormino Penna (la Secondaria) e Parco Brancati (la Primaria), con la collaborazione dell’associazione RimboschiAmo, l’Istituto Comprensivo Carlo Amore - Piano Gesù di Modica, che organizzerà la Giornata nei suoi diversi plessi: Centrale e Delegazione, presso la Piazza Carmelo Ottaviano di Frigintini; Cannizzara nel Cortile della Scuola, Santa Teresa e Piano Gesù, a Modica Alta, nei Cortili della Scuola; l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Scoglitti, che porterà le sue alunne e i suoi alunni a giocare presso la piazza Sorelle Arduino.

Il gioco, attività praticata in tutte le epoche, in tutti i continenti e a tutte le età, dal 20 novembre 1989, data dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale della Nazioni Unite, è uscito dalla marginalità che gli veniva attribuita da una vecchia cultura dell'infanzia; gli è stata riconosciuta all’Articolo 31 una dignità formativa e educativa fondamentale. Analizzando questo articolo, infatti, appare evidente che il diritto al gioco è una componente imprescindibile del diritto all'istruzione, legato ad esso da un rapporto di interrelazione, integrato e non contrapposto.