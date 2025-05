Gli studenti dell’Istituto Agrario di Scicli in visita al Polo Avicolo Modicano

Una giornata all’insegna della formazione sul campo per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Cataudella” di Scicli, che nei giorni scorsi hanno avuto l’opportunità di visitare alcune delle strutture d’eccellenza del Polo Avicolo Modicano, grazie alla disponibilità di AVIMED e Mediterranea Mangimi.

Il Polo Avicolo Modicano rappresenta oggi uno dei settori di punta dell’agroalimentare siciliano. L’allevamento delle ovaiole, la produzione e la commercializzazione delle uova hanno conosciuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche in risposta all’adeguamento alle normative europee in materia di benessere animale e sicurezza alimentare.

Gli studenti e i docenti, accompagnati dai referenti delle due aziende, hanno visitato dei cantieri in cui sono in fase di realizzazione strutture all’avanguardia per l’allevamento a terra delle galline ovaiole. A seguire, hanno potuto osservare il funzionamento dell’unico impianto nel Sud Italia dedicato alla pastorizzazione e al confezionamento di uova fresche, destinate non solo al consumo familiare e sportivo, ma anche all’industria dolciaria.