Appalti e tangenti, deputato Di Mauro (Mpa) indagato Procura di Agrigento

Il deputato del Mpa, Roberto Di Mauro, dimessosi da assessore regionale all'Energia un mese fa, è indagato dalla Procura di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta che sei giorni fa aveva coinvolto tredici persone per un giro di tangenti legate all'assegnazione di appalti pubblici.

