E' stato ritrovato dalle unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Catania l'uomo scomparso a Bronte nella mattinata di lunedì 19 maggio. Biagio Trovato, di 85 anni, era in una zona di campagna del paese etneo. Si era allontanato dalla struttura in cui era ospite senza però dare più notizie di sé.

L'uomo sarebbe in buone condizioni di salute, ma è stato condotto in ospedale per gli opportuni accertamenti.