E'morto a Siracusa l'avvocato Luigi Majorca: domani i funerali

Si è spento ieri pomeriggio nella sua abitazione di Siracusa, l'avvocato Luigi Majorca. Il suo cuore ha cessato di battere al termine di una malattia che non gli ha dato scampo. Luigi Majorca, avvocato civilista, era rimasto vedovo di Piera La Licata nel 2023. A Siracusa era conosciuto per il suo legame con il mondo dello sport. Era stato l'avvocato dell'Aic in Sicilia, l'associazione dei calciatori ed aveva ricoperto ruoli di vertice nel tennis siciliano. Era stato pure presidente del Tennis Club di Siracusa. Finita la sua attività forense si era dedicato ad un blog con fini sociali. Lascia due figli, Gabriele e Lucia e 4 nipoti. I funerali saranno celebrati domani (23 maggio) alle 11 nella Parrocchia del Sacro Cuore di viale Zecchino a Siracusa.